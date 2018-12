VIDEO Vanavond partijbestuur bij Antwerpse sp.a

Er blijven veel vragen bij heel wat socialisten over de mogelijke deelname aan het nieuwe bestuur in Antwerpen. Vanavond is er een partijbestuur van de Antwerpse sp.a. De groep 'Wij zijn socialisten' schreef naar aanleiding daarvan een open brief, waarin ze elf breekpunten naar voren brengen over de onderhandelingen met N-VA en Open Vld. Onze collega Wim Wilri volgt de politieke ontwikkelingen en geeft een stand van zaken.