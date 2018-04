Twee zwangere juffen op een Antwerpse lagere school zijn door de arbeids-geneesheer meteen uit de klas gehaald. Een gevolg van het M-decreet. Want het is niet de gewoonte dat een zwangere juf in het reguliere onderwijs uit de klas moet. Dat is wel zo in kleuterscholen ... en in het buitengewoon onderwijs. Maar door het M-decreet zijn er nu overal klassen waarin leerlingen zitten die extra zorgen nodig hebben. En dan lopen zwangere juffen het risico om ziek te worden. Sommige scholen vrezen nu voor een precedent.