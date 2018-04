Nieuws VIDEO Vandalen gooien historische houten scheepjes in de Schelde

embed

Vandalen hebben ingebroken in het Antwerpse Scheepvaartmuseum, onder de hangars naast Het Steen. Ze hebben er een van de historische houten scheepjes ontvreemd en in de Schelde gegooid. Het is de eerste keer in 45 jaar dat zoiets gebeurd. Liefhebbers van ons maritiem erfgoed zijn in schok.