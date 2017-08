Nieuws Video: Vandalen slaan toe bij Willrock in en om Steytelinckpark

Amokmakers hebben vandalisme gepleegd in en om het Steytelinckpark in Wilrijk. Daar wordt dit weekend net het gratis festival Willrock gehouden. Dranghekken werden er 's nachts losgerukt en in de parkvijver gegooid. Ook de spandoeken van het festival raakten beschadigd.