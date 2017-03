Politie en parket zijn op zoek naar een dievenbende die al meer dan twee maanden inbreekt in kelders van appartementsgebouwen in heel Antwerpen. De criminelen pleegden al meer dan 200 feiten. Ze breken telkens in langs de voordeur of glippen de garage binnen als de poort even opengaat. Ze gaan er dan vandoor met fietsen, werkmateriaal en reiskoffers. De dieven staan goed herkenbaar op camerabeelden.