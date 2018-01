Wie moeite heeft om zijn schulden af te betalen kan vanaf nu via een speciale app een beroep doen op My Trusto. Zo'n 300.000 mensen in Vlaanderen hebben minstens één achterstallige betaling. Door de extra kosten die vaak bij schuldvorderingen ontstaan, komen steeds meer mensen in een uitzichtloze spiraal van schulden terecht. MyTrusto probeert in zulke gevallen te bemiddelen tussen schuldeisers en mensen met schulden. De nieuwe app moet dat proces nu nog toegankelijker maken.