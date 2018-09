Natuurpunt en WWF gaan natuurgebieden De Kuifeend en de Grote Kreek in het Antwerpse havengebied aantrekkelijker maken voor watervogels. Veel van die watervogels broeden of overwinteren in natuurgebieden in de haven. Maar daar zijn te weinig plassen. Met de inrichtingswerken van De Kuifeend en de Grote Kreek moet daar dus verandering in komen.