Het aanbod aan deelsystemen voor verplaatsingen in Antwerpen wordt steeds groter. Voor de automobilisten zijn er nu al de deelwagens van Cambio en Poppy en daar komt mogelijk nog Ubeeqo bij, een bedrijf dat nu al actief is in Brussel.Ook het aanbod aan scooters van Scooty werd recent uitgebreid van tachtig naar tweehonderd. En dan zijn er nog verschillende aanbieders van deelfietsen. Deelmobiliteit lijkt een succes in Antwerpen maar het wordt voor de gebruikers soms moeilijk kiezen...