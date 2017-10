VIDEO Essen krijgt conflictvrije lichten aan gevaarlijk kruispunt

Vrachtwagens zullen binnenkort moeten betalen als ze over de N14 willen rijden. Dat is de weg van Zoersel naar Lier, langs Zandhoven en Ranst. Die N14 wordt één van de 6 gewestwegen in Vlaanderen waar binnenkort ook een tolheffing zal gelden. Die tolheffing is nodig zegt de Vlaamse regering. Want veel vrachtwagens gebruiken die wegen nu als sluipwegen. Om zo niet op de autosnelwegen te moeten rijden, waar ze sowieso tol moeten betalen.