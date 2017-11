Er heeft opnieuw een minderjarige in een crisissituatie de nacht moeten doorbrengen in een politiecel in Antwerpen omdat er geen bed vrij was in een instelling. De jongen van zeventien, die niets mispeuterd had, kon niet bij z'n ouders terecht en had ook al buiten op straat geslapen. Dit is geen alleenstaand geval. Voor de advocate van de jongen is de maat vol. ze overweegt de verantwoordelijke minister desnoods te dagvaarden. Dat zei ze vanmiddag bij ons in de studio.