VIDEO "Verbod op hoofddoek ontneemt kansen"

Steeds meer scholen hebben een dier in de klas. Meestal is dat een konijn, een hamster of een vis. Maar in Freinetschool Cocon in Essen hebben de kinderen een klashond. Voor de kinderen is het een hele verantwoordelijkheid. Maar ze slagen erin om goed voor de hond te zorgen. Vandaag werd de kleine Lewis twee jaar oud. Reden dus voor een groot feest in de klas.