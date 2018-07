Tijdens de maand juli is het verboden om kippen en ander pluimvee te verkopen of tentoon te stellen. Dat heeft het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen, beslist nadat bij pluimvee van tien hobbykwekers de ziekte van Newcastle is vastgesteld. Die ziekte wordt ook wel pseudo-vogelpest genoemd en is erg besmettelijk, maar voor de mens is er geen gevaar. En ook vlees of eieren eten, kan geen kwaad.