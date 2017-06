Al 2.400 duiken uitgevoerd, honderden mensen begeleid naar een brevet en plots loopt het dan toch nog mis. Wat een een routine duiktrip moest zijn voor Eddy Dielen, één van de beste duikinstructeurs in Vlaanderen, liep maandag verkeerd af. Dielen is toen met enkele vrienden uitgevaren voor een duiktrip in de Noordzee. Alles verliep goed tot zijn collega terug aan de oppervlakte kwam en er geen spoor meer was van de Antwerpenaar.