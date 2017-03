VIDEO Verdachte Pokémonmoord blijft aangehouden

De diamantspeurder van de Antwerpse federale politie die vorig jaar werd opgepakt op verdenking van witwaspraktijken, krijgt geen straf. De speurder van 47 leidde jarenlang de diamantcel. Maar kwam zelf in het oog van de storm terecht, nadat was gebleken dat hij de diamanten van een Indische diamantair bewaarde. Die was bang dat schuldeisers er beslag op zouden leggen. De diamantspeurder werd vrijgesproken voor witwaspraktijken. Maar hij is wel schuldig aan schriftvervalsing. Toch werd hem geen straf opgelegd. De man is momenteel nog geschorst bij de federale politie. Mogelijk wacht hem een tuchtstraf.