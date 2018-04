Justitie VIDEO Verdachte Pokémonmoord in beroep tegen aanhouding

embed

De verdachte van de zaak in de Pokémonmoord is in beroep gegaan tegen z'n aanhouding. De Antwerpenaar ontkent dat hij Sashia Moreau vorig jaar bij hem thuis in de Van Stralenstraat op gruwelijke manier vermoordde. De man zegt zich niets meer te herinneren.