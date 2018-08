De vrouw van 40 die gisteren in Antwerpen werd aangevallen met zwavelzuur door haar ex vriend, is nog altijd in levensgevaar. Ze is voor 40 procent verbrand en wordt in een kunstmatig coma gehouden. De vrouw had bij de politie een afspraak gemaakt om komend weekend klacht in te dienen tegen haar ex. De man moest vandaag voor de onderzoeksrechter verschijnen, maar hij kon nog altijd niet worden verhoord.