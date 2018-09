De vakbonden van de maritieme diensten voeren vandaag opnieuw actie tegen de hervormingsplannen van Vlaams minister voor Bestuurszaken, Liesbeth Homans. Alle loodsen hebben het werk neergelegd. Vijftig schepen liggen vast in de Antwerpse haven, en het Albertkanaal is gesloten. Eén cruiseschip is afgeleid naar Amsterdam. Een ander dat aan de Scheldekaaien ligt, kan vanmiddag toch nog vertrekken.