Mobiliteit en Verkeer VIDEO Vergoeding voor bedrijven die minder vrachtwagens laten rijden

Bedrijven die hun vrachtvervoer vervangen door transport over het water of met de trein, krijgen daar voortaan meer financiële vergoedingen voor. Vlaams minister van financiën Bart Tommelein wil de verkeersbelasting terugbetalen, voor firma's die jaarlijks 100 ritten met de vrachtwagen besparen. En dat is zeker in Antwerpen van tel.