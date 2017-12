Katoen Natie vindt alsmaar moeilijker mensen die in het Antwerpse aan de slag willen gaan. De bekende goederenbehandelaar gaat zijn aanpak om personeel te werven daarom aanpassen. Het bedrijf zoekt ook naar nieuwe werknemers in het buitenland. Afbouwen in eigen land en regio, dat wil havenbaas Fernand Huts niet doen, maar groeimarge ziet hij in België niet meer voor Katoen Natie.