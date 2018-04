Een verpleegster van de gevangenis in de Begijnenstraat, Christine Lenaerts, is dood teruggevonden. Haar lichaam werd gisteravond gevonden langs het kanaal in Olen, vlakbij een oude stortplaats. De verpleegster was al 5 dagen vermist. De politie gaat ervan uit dat de vrouw eerst is ontvoerd en daarna is vermoord.