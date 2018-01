Nieuws VIDEO Vernieuwde cinema Rix wil ontmoetingsruimte voor de buurt zijn

Vanavond opent in Deurne Noord de vernieuwde cinema Rix. De buurtbioscoop is grondig opgefrist en uitgebreid met een laagdrempelige ontmoetingsruimte voor de buurt. Naast de bioscoopzaal is er een polyvalente ruimte en een bar. Het is de bedoeling dat vooral de buurtbewoners zelf voor activiteiten in de nieuwe ontmoetingsruimte gaan zorgen.