Nieuws VIDEO Vernieuwingen Zoo hebben heel wat mensen gelokt

De zoo heeft er de beste zomer in vijf jaar tijd opzitten.Het is nog altijd één van de belangrijkste trekpleisters in Antwerpen. Goed voor 250.000 bezoekers in juli en augustus alleen al. De zoo kon de afgelopen jaren dan ook uitpakken met een aantal vernieuwingen zoals het Flamingoplein aan de inkom van de dierentuin.