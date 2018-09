1 miljoen bezoekers mocht het Havencentrum van de provincie Antwerpen de afgelopen 30 jaar ontvangen. IMS Borgerhout is de gelukkige school. Zij zijn al jaren klant en trappen hun schooljaar naar trouwe gewoonte af met de excursie ‘Haven vol Techniek’. Om dat te vieren, werden de leerlingen van het IMS Borgerhout die dag extra verwend tijdens hun daguitstap in de haven. Havencentrum blaast 30 kaarsjes uit, want op 14 september 1988 leidde het de eerste bezoekers in de haven rond. “In die beginjaren gaven 11 gidsen zo’n 10.000 leerlingen per jaar inzicht in het havengebeuren. Dat aantal groeide gestaag tot de 40.000 bezoekers per jaar nu”, aldus voorzitter en gedeputeerde voor Economie Ludwig Caluwé. “We hebben met het Havencentrum nog grootse toekomstplannen en willen nog veel meer bezoekers de haven mee in nemen.” (Bericht en foto : Havencentrum)