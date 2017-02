Goed nieuws voor bierliefhebbers. Want de Rupelstreek is een gloednieuw brouwsel rijker. Het nieuwe bier kreeg de naam Rupeliaan en wordt gebrouwen in brouwerij De Klem in Niel. Olivier is er de gepassioneerde brouwer van dienst. Hij heeft vijf jaar gewerkt aan de amberkleurige Rupeliaan.