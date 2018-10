In het pand van Speelland De Vos, één van de bekendste zaken in Hoboken, zal morgen een etnische supermarkt de deuren openen. Met onder andere Poolse, Turkse en Marokkaanse specialiteiten. Speelland De Vos sloot na meer dan 40 jaar de deuren in 2017 en was een begrip in Hoboken. De nieuwe zaakvoerders hebben daarom besloten om de naam te houden, de nieuwe winkel heet Versmarkt De Vos.