Vrachtwagens moeten uit schoolomgevingen geweerd worden. Dat is de boodschap van Borgerhouts districtsvoorzitter Stephanie Van Houtven. Daar overleed 2 jaar geleden een jongen die onderweg naar school was in een ongeval met een vrachtwagen, net als in Deurne een half jaar eerder. De discussie laait weer op nadat gisteren een 5-jarige jongen in Brugge gisteren gegrepen werd door een vrachtwagen op weg naar school.