In Zandhoven ligt een fietspad er zo gevaarlijk bij dat de gemeente iedereen afraadt om er nog over te fietsen. Het fietspad ligt op de drukke N14. Tussen de E313 en Lier is dat. Het fietspad is er zo extreem smal, dat het levensgevaarlijk is om er te fietsen. En aanpassingen doorvoeren, dat kan ten vroegste over 4 jaar.