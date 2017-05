Media en Cultuur VIDEO Via de lens naar het hart

Heel wat bekend volk gisteravond op partyboot Le Formidable in het Asiadok. Daar vond de voorstelling plaats van Pascal Van Nuffels boek "Via de lens naar het hart". In het boek vertelt Pascal over zijn werk als interventiejournalist. Bij ons op ATV, maar ook bij andere media. En ook over zijn bijzondere vriendschap met Gaston Berghmans.