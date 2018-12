De Antwerpse politie heeft gisteravond tijdens een grootschalige actie op de Turnhoutsebaan in Borgerhout vier cafés verzegeld en zeven kilo cocaïne in beslag genomen. De speurders vielen binnen op twaalf plaatsen tegelijk. De huiszoekingen kaderen in een drugsonderzoek dat ze al twee jaar voeren. Zes verdachten zijn opgepakt. Ze worden vandaag voorgeleid bij de onderzoeksrechter.