VIDEO Vijf agenten leren omgaan met nucleaire dreiging

De Universiteit Antwerpen stelde vandaag een eigen receptenboekje voor. In het kader van "Dagen Zonder Vlees" wil ze extra aandacht schenken aan de vegetarische keuken. Het receptenboek is een samenwerking met andere Vlaamse universiteiten. Studenten en docenten delen hierin hun beste vegetarische gerechten. In alle Vlaamse campussen was de ''Veggie Cannelloni" de suggestie van de dag. En met succes want hier in Antwerpen bij 'komida' vlogen de borden over de toonbank.