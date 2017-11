In de buurt rondom de Brederodestraat wordt door onbekenden een folder verspreid die gericht is tegen de Koerdische partij PKK. In de folder wordt de PKK een terroristische organisatie genoemd die zelf het Koerdische volk onderdrukt. De Antwerpse politie kreeg verschillende meldingen van mensen die de folder in hun bus vonden. Eind vorige maand waren er tot tweemaal toe rellen tussen Turken en Koerden in de Brederodestraat.