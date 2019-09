VIDEO: Vlaams Belang lanceert actie"Zonder Granaat Straat"

Vlaams Belang heeft vanochtend actie gevoerd in de Guldensporenstraat in Borgerhout. Daar ontplofte gisterochtend een granaat. Dat was al voor de tweede keer. De aanslag is wellicht gelinkt aan de drugsoorlog in Antwerpen. Kopman Filip Dewinter van Vlaams Belang wil in deze straat en op 6 andere plekken in de stad permanente politiebewaking. De oppositiepartij deelde ludieke 'Zonder Granaat Straat-'bordjes uit aan de bewoners.