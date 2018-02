Politiek VIDEO Vlaams Belang wil dat stadsbestuur de jeugdcriminaliteit harder aanpakt

embed

11 procent van de criminelen in Antwerpen is minderjarig. Dat blijkt uit cijfers die het Vlaams Belang heeft opgevraagd. Voor handtassen-diefstallen is zelfs de helft van de daders minderjarig. Het stadsbestuur moet dit fenomeen harder aanpakken, klinkt het.