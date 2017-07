Koffie in een ijshoorntje, een milkshake met meer calorie├źn dan je kan tellen en koffie die zo straf is dat je ervan kan sterven. Het zijn maar enkele van de bijzondere suggesties op de kaart van Texas Coffee. Die nieuwe koffiebar in de Volksstraat op het Zuid wil vooral anders zijn dan de vele andere plekken in Antwerpen. En daar slagen ze prima in.