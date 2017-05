Media en Cultuur VIDEO Vliegende oldtimers trekken veel volk naar luchthaven Antwerpen

Dit weekend vindt op de luchthaven van Antwerpen de 26ste editie plaats van Stampe Fly In. Dat is een eerbetoon aan de vliegtuigbouwers Stampe en Vertongen die in de jaren 20 een vliegtuigfabriek en vliegschool hadden in Antwerpen. Het evenement trekt jaarlijks honderden vliegliefhebbers en spotters naar de luchthaven. Daar kunnen ze workshops volgen, piloten ontmoeten en zelfs een luchtdoop meemaken.