Zo'n tweeduizendvijfhonderd Amerikaanse gevechts-voertuigen en ruim drieduizend manschappen worden via de Antwerpse haven naar Oost-Europa getransporteerd. Tanks, jeeps en pantserwagens worden in Antwerpen gelost en gaan dan vanuit de Waasland-haven per trein naar Polen. Het gaat om een operatie om troepen die de Russisch-Europese grens bewaken af te lossen. Die troepen werden daar gestationeerd na de annexatie van de Krim in Oekraïne door Rusland. Sinds 2016 sturen de Amerikanen om de negen maanden een nieuwe gevechtsbrigade naar de Baltische staten en Polen. De aflossing van de troepen daar gebeurt nu voor het eerst via de Antwerpse haven.