Als u een tuin heeft, deed u het dit weekend misschien ook: vlinders spotten. Want het was opnieuw vlindertelweekend, en dat voor de twaalfde keer. In heel België en Nederland installeren mensen zich dan buiten om te kijken welke vlindersoorten het deze zomer goed doen. Één van die mensen die gek is van vlinders, is Ludo. Hij richtte z'n hele tuin in, zodat vlinders er volledig thuis zijn.