Antwerpen doet opnieuw mee met de Digitale Week van 19 oktober tot 4 november. De stad organiseert heel wat multimedia-activiteiten en computerlessen in haar bibliotheken, Webpunten en cultuurcentra, en ook een heuse Minecraft Build Battle. De Digitale Week vindt voor de dertiende keer plaats en het is, net als vorig jaar, een extra lange editie van ruim twee weken. Honderden lokale organisaties plannen in heel Vlaanderen en Brussel talloze activiteiten rond mediawijsheid en digitale cultuur. Antwerpen biedt een uitgebreid programma van gratis of betaalbare activiteiten, zowel voor digitale beginners als gevorderden. Bibliotheken: focus op Minecraft In de bibliotheken kan iedereen iets bijleren over Minecraft en andere games, sociale media en coderen. Zo zijn er workshops smartphonefotografie, sociale games over online sociale contacten en grenzen stellen, en lezingen over fake news en phishing. Tijdens de herfstvakantie organiseren een aantal Antwerpse bibliotheken een Minecraft Battle in het thema Smart City. Lokale jongerenteams gaan voor de tweede opeenvolgende keer in competitie met elkaar. De opdracht: bouw de (Minecraft-)stad van de toekomst. De Battle start op maandag 29 oktober en eindigt op vrijdag 9 november. Zaterdag 10 november is er een toonmoment in het Gravenhof in Hoboken en wordt het winnende team gekozen. Webpunten: opendeur Antwerpen telt heel wat Webpunten, verspreid over de districten. Op die locaties is er een ruim aanbod van computerlessen. Beginners leren er stap voor stap werken met een computer en internet. Meer ervaren computergebruikers volgen er lessen over sociale media, tablets en computerprogramma’s. Dit jaar rolt elk Webpunt tijdens de Digitale Week een rode loper uit. Bezoekers kunnen er kennismaken met het cursusaanbod terwijl ze genieten van een hapje en drankje. Culturele (ontmoetings)centra: gamen en coderen CC Deurne en CO Luchtbal zetten ook dit schooljaar in op gamen en coderen. Tijdens de herfstvakantie kunnen kinderen en jongeren er hun digitale vaardigheden verder aanscherpen. Zo organiseert Cinema Rix elke weekdag van de herfstvakantie een workshop Game Development & Electronics. In sporthal Expo kunnen jongeren coderen met Scratch afwisselen met sport: drama en toneel, voetballen op de Bosuil, ijsschaatsen, muurklimmen en bowlen. (Bron : Stad Antwerpen) (Foto : Pixabay)