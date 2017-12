Nieuws VIDEO "Voel maar. IJskoud."

Bewoners van de Silvertopblokken op het Antwerpse Kiel klagen over de verwarming in de appartementsblokken. Door een defect afgelopen nacht, was er vanmorgen even geen warm water en geen verwarming. Sommigen besloten daarom in bed te blijven liggen, omdat het te koud was in hun appartementen.