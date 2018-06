We duiken even 100 jaar terug de tijd. Want de Antwerpse Zoo had toen een eigen bioscoop. En die kunnen we nu herbeleven. De Zoo pakt voor haar 175ste verjaardag uit met een tentoonstelling over de cinema, de Cine Zoologie Expo. De bioscoop heeft er 100 jaar geleden voor gezorgd dat we vandaag nog altijd kunnen genieten van de Zoo.