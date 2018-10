Aan de Sloepenweg op het Antwerpse Eilandje is vannacht een lichaam aangetroffen in een uitgebrande wagen. Het gaat om een man, die door de hulpdiensten in de koffer van de wagen werd gevonden. Zijn identiteit is voorlopig onbekend. Parket en politie onderzoeken of het om een moord gaat. En heeft een onderzoeksrechter gevorderd.