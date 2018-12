VIDEO "Voor een huisarts moet geen uitzondering gemaakt worden"

Wie in de buurt van de Herentalsebaan in Deurne woont, kan vanaf dit weekend eindelijk weer de tram nemen naar Antwerpen. Al sinds begin april rijdt er geen tram meer over de Herentalsebaan, omdat die moest worden heraangelegd. Maar daar komt vanaf zaterdag verandering in: lijnen 8 en 24 keren eindelijk terug.