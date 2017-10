Nieuws VIDEO "Voor goed weer hoef je nu niet meer in Spanje te zijn"

Het was uitzonderlijk mooi weer dit weekend. De temperaturen stegen vandaag tot ruim boven de 20 graden. Ideaal dus om de dag buiten door te brengen. In het Nachtegalenpark was het vandaag een ware overrompeling van spelende kinderen en mensen die gezellig kwamen genieten van het mooie na-zomer-weer.