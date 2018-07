VIDEO Voor half miljoen euro aan poeder gestolen bij Antwerps chemiebedrijf

Een ware plaag van ratten in heel wat tuinen, en kapotgeknabbelde vuilniszakken voor de deur. Daar kampt de buurt rond de Elzenstraat en Lindenstraat in Boom mee. Sinds enkele weken durven de buurtbewoners daar nog amper hun tuin in, omdat de kans groot is dat ze enkele ratten tegenkomen. En dat tot soms 20 keer per dag. Zij hopen dat het nu snel stopt, want niemand kan nog van z'n tuin genieten.