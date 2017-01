In het basketbal is Port of Antwerp Giants Europees uitgeschakeld. De Giants wonnen wel hun laatste partij gisteren. Tegen het Slovaakse Prievidza werd het 81-90. De Giants winnen in de tweede pouleronde 4 van hun 6 partijen, maar toch liggen ze eruit. Ondanks de uitschakeling spreken de Giants toch van een geslaagde Europese campgane.