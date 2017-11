Mobiliteit en Verkeer VIDEO Voorlopig nog maar één waterbus op de Schelde

Een half jaar nadat de Waterbus haar intrede deed in Antwerpen, is één van de schepen defect. Daardoor vaart er nog maar één waterbus tussen Antwerpen en Hemiksem. Passagiers moeten dus opnieuw rekening houden met langere wachttijden. Het is nog niet duidelijk wanneer het schip weer zal kunnen varen.