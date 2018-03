Media en Cultuur VIDEO Monumentale voorstelling J.R. strijkt neer op oude Electrabelsite

Heel wat buurtbewoners hebben gisteren, in de oude elektriciteitssite in schelle, de avant-première bijgewoond van JR. Dat is de gloednieuwe monumentale voorstelling van FC Bergman, het gezelschap rond Stef Aerts, Marie Vinck en Thomas Verstraten. Het is een grootste productie met een satirische kijk op het kapitalisme.