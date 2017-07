Justitie VIDEO Voorzitter Hof van Beroep is boos "Er is voor niks geld"

Het was de Antwerpse politie die de gedetineerden overbracht, niet het veiligheidskorps van justitie. Eén agent kreeg rake klappen, toen de twee ontsnapten. Bruno Luyten, de eerste voorzitter van het hof van beroep in Antwerpen, is boos. Niet op de betrokken agenten, maar wel op justitie. Hij hekelt de structurele onderbezetting bij het veiligheidskorps en in zijn gerechtshof. Luyten zegt er de minister meermaals voor te hebben gewaarschuwd.