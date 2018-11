VIDEO Voorzitter van City Pirates wint Burgerschapsprijs

Vanmorgen is in Antwerpen het proces gestart tegen de kinderverzorgster die veertien kinderen mishandelde in de crèches van Kiddy Watch in Antwerpen en Schoten. De feiten kwamen vorig jaar aan het licht, nadat ouders blauwe plekken en bloed hadden opgemerkt bij hun baby of peuter. Op camerabeelden van de crèche was duidelijk te zien hoe de kinderverzorgster de slachtoffers sloeg, duwde en stampte. Het openbaar ministerie vraagt geen effectieve gevangenisstraf voor de vrouw, omdat ze zelf in moeilijke omstandigheden aan het werk was. Waarschuwing: het zijn harde beelden.