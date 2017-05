De Antwerpse scholen krijgen er de jongste maanden opvallend veel anderstalige nieuwkomers bij. In de secundaire scholen van de stad zitten intussen meer dan duizend zogenaamde OKAN-kinderen.En dat is de maximumcapaciteit. Het betekent dat 1 op de vier van alle schoolgerechtigde nieuwkomers in Vlaanderen in Antwerpen school loopt, in aparte klassen. De stad Antwerpen maakt nu 2,5 miljoen euro vrij om extra klaslokalen of zelfs scholen te voorzien voor die OKAN-leerlingen. Na de sluiting van een aantal vluchtelingencentra, zoals onder meer dat van Zwijndrecht, komen heel wat vluchtelingenkinderen naar Antwerpse scholen toe.